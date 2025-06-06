كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رحب بالدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أثناء حضورهم صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد مصر الكبير في العاصمة الإدارية الجديدة، في مشهد مفعم بالتقدير والاحترام.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يقبل رأس الدكتور أحمد عمر هاشم خلال صلاة عيد الأضحى -(فيديو)

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أثناء حضورهم صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد مصر الكبير في العاصمة الإدارية الجديدة، في مشهد مفعم بالتقدير والاحترام.

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3 آلاف فرصة عمل جديدة بـ14 محافظة| التخصصات وخطوات التقديم

أصدرت وزارة العمل، اليوم الجمعة، نشرتها الوظيفية نصف الشهرية، والتي تضمنت إعلانًا عن 3209 فرصة عمل جديدة في 14 محافظة، وذلك بالتنسيق مع 59 شركة من شركات القطاع الخاص.

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وزير الصحة يعقد اجتماعًا مع نظيره السعودي للاطمئنان على الحجاج المصريين

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وزير الصحة السعودي، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للحجاج المصريين، ضمن برنامج زيارته للمملكة العربية السعودية.

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هل تعمل المخابز خلال عيد الأضحى المبارك 2025؟.. التفاصيل

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على طرح كميات ضخمة من اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في جميع المحافظات، لتلبية احتياجات المواطنين وضمان استقرار الأسعار، في إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك 2025.

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السياحة والآثار: تشكيل غرفة عمليات خلال عيد الأضحى لتلقي الشكاوى

شكلت وزارة السياحة والآثار، غرفة عمليات من ممثلي الإدارة المركزية لشركات السياحة، تعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك التي تستمر حتى يوم الإثنين الموافق 9 يونيو الجاري.

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السياحة تعلن نجاح نفرة الحجاج إلى المزدلفة ومشعر منى لرمى الجمرات

أعلنت بعثة الحج السياحي المتواجدة حالياً في المملكة العربية السعودية، برئاسة سامية سامي مساعد وزير السياحة والاثار لشئون شركات السياحة ورئيس البعثة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، عن نجاح نفرة كامل حجاج السياحة إلى المزدلفة بعد انتهاء تصعيدهم إلى مشعر عرفات أمس، وقيامهم بدءاً من فجر اليوم بأداء رمية جمرة العقبة الكبرى بكل سهولة ويسر، وتواجدهم الآن بمشعر منى لاستكمال مناسك الحج، وذلك بمرافقة وتحت إشراف لجان البعثة وبمرافقة أيضاً مشرفى شركات السياحة.

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