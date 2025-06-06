التموين: غرفة عمليات مركزية لتكثيف الرقابة خلال عيد الأضحى

كتب- محمد سامي:

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة، لمتابعة سير العمل بكافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية، والتواصل المستمر مع غرف العمليات المُشكلة بكافة مديريات التموينية بكافة محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور شريف فاروق على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية طوال فترة الإجازة، لضمان توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، واستقرار الأسعار، ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

كما شدد الدكتور شريف فاروق على التنسيق الكامل بين المديريات التموينية، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات تُرصد.

وأشار الوزير إلى أهمية ضمان توافر أرصدة كافية من السلع الأساسية بجميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وكذلك انتظام صرف المقررات التموينية للمواطنين دون تأخير.

كما أكد على استمرار المجمعات الاستهلاكية في العمل خلال أيام العيد، مع استمرار ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وذلك في إطار جهود الوزارة تلبية كافة احتياجات الأسر المصرية خلال فترة العيد.

وأوضح أن غرفة العمليات تتلقى تقارير دورية من المديريات بالمحافظات لمتابعة سير العمل والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو طوارئ قد تطرأ خلال أيام العيد.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك على رقم (19588)، أو التواصل مع منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء على رقم (16528)، مع التأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي شكوى أو بلاغ يتم استقباله.

اقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يقبل رأس الدكتور أحمد عمر هاشم خلال صلاة عيد الأضحى -(فيديو)

وزير الصحة يعقد اجتماعًا مع نظيره السعودي للاطمئنان على الحجاج المصريين