تصل لـ15 جنيهًا.. أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي على الدائري

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة النقل، عن تفاصيل أسعار تذاكر خدمة الأتوبيس الترددي BRT الذي يعمل على الطريق الدائري، وذلك ضمن جهود تسهيل حركة المواطنين وتقليل الازدحام المروري.

وأوضحت وزارة النقل، أن أسعار التذاكر تتفاوت بناءً على عدد المحطات التي يقطعها الراكب، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

4 محطات: سعر التذكرة 5 جنيهات.

9 محطات: سعر التذكرة 10 جنيهات.

14 محطة: سعر التذكرة 15 جنيهًا.

وتُعد هذه الخدمة الجديدة جزءًا من خطة تطوير شاملة للطريق الدائري، وتهدف إلى توفير وسيلة نقل جماعي حديثة ومريحة للمواطنين، بما يساهم في تحسين تجربة التنقل اليومية.

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