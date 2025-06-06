عيد الأضحى في حديقة الأزهر.. 15 صورة توثق بهجة العائلات والأطفال

كتب- أحمد الجندي

تصوير- نادر نبيل

رصد موقع مصراوي 15 صورة من داخل حديقة الأزهر، توثق أجواء الفرح والبهجة التي شهدتها الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.

وتظهر الصور مشاركة واسعة من العائلات التي قضت أوقاتًا ممتعة وسط أجواء مفعمة بالسعادة، حيث تبرز الابتسامات على وجوه الجميع، لا سيما الأطفال الذين استمتعوا بالرسم على وجوههم وتبادل الفرح مع الآخرين.

وتُظهر لقطات الصور الروح الإيجابية التي عمّت الحديقة، مما يعكس الاحتفال بعيد الأضحى وسط أجواء عائلية.

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