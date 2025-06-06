كتب- أحمد الجندي:

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أثناء حضورهم صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد مصر الكبير في العاصمة الإدارية الجديدة، في مشهد مفعم بالتقدير والاحترام.

وبادر الرئيس السيسي بتحية الدكتور أحمد عمر هاشم، وقَبَّل رأسه في لفتة تعكس مدى تقديره لشخصه ومكانته العلمية والدينية.

وجرت بينهما محادثة قبل أن يتوجها لأداء صلاة العيد وسط حضور كبير تقدمه فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الدولة.

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