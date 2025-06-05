مواعيد عمل منافذ التأمين الصحي الشامل في عيد الأضحى المبارك

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن تشغيل عدد من المنافذ الطبية في المحافظات التي تُطبق بها المنظومة، مع تخصيص مواعيد عمل يومية تبدأ من الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، وتمتد حتى الثامنة مساءً في بعض المواقع، لتأمين الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.

يأتي ذلك؛ في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على ضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمستفيدين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك،

بورسعيد

أكد الدكتور محمد السباعي، مدير فرع الهيئة ببورسعيد، أن المنافذ المفعّلة خلال الإجازة تعمل من الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، وتشمل: الفرع الرئيسي بحي الشرق، وحدة المناخ 1، وحدة مصطفى كامل، وحدة عمر بن الخطاب، وحدة شمال الحرية، مركز تعاونيات الزهور، وحدة بورفؤاد 2، وحدة مناخ 2، مركز مشالي بطريق التفريعة، مركز عرب 1، ومركز الجوهرة بمساكن 5000.

الأقصر

من جانبها، أوضحت الدكتورة رحاب عبد الوهاب، مدير فرع الأقصر، أن المنافذ المفعّلة تشمل: الفرع الرئيسي بشارع علي بن أبي طالب، ومنفذي أرمنت وإسنا الرئيسيين، وتعمل من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً.

كما يعمل كل من: مجمع الأقصر الدولي، مستشفى طيبة التخصصي، مستشفى الكرنك الدولي، مستشفى إيزيس التخصصي، مستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات، ومستشفى حورس التخصصي بأرمنت، من الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

الإسماعيلية

في محافظة الإسماعيلية، أشار الدكتور أحمد بركات، مدير الفرع، إلى أن جميع المنافذ تعمل من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، وتشمل: الفرع الرئيسي بفندق توليب الفرسان، مركز طب أسرة حي السلام، مركز طب أسرة الرحمة، مركز طب أسرة التل الكبير، مركز طب أسرة القصاصين، مركز طب أسرة فايد، مركز القنطرة غرب، ومستشفى المجمع الطبي بالطريق الدائري.

جنوب سيناء

وأكد الدكتور طارق عز الدين، مدير فرع جنوب سيناء، أن المستشفيات والوحدات بالمحافظة تعمل من الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، وتشمل: مركز طب أسرة أبو زنيمة، مستشفى سانت كاترين، وحدة طب أسرة شرم الدولي، وحدة الرويسات، مستشفى رأس سدر المركزي، مركز طب أسرة رأس سدر، مركز طب أسرة المزينة، مركز دهب، وحدة طابا، وحدة مراخ، ووحدة طب أسرة المنشية بطور سيناء.

السويس

وفي السويس، أوضح الدكتور محمود عبد النبي، مدير الفرع، أن المنافذ العاملة تشمل: الفرع الرئيسي بشارع خالد بن الوليد، مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية بالملاحة – حي السويس، وتعمل من الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

فيما يعمل المجمع الطبي بحي فيصل، ومستشفى دار صحة المرأة والطفل ببورتوفيق حتى الثامنة مساءً.

التزام وتأكيد رسمي

وأكد اللواء محمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع بالهيئة، التزام المنافذ والفروع المُعلن عنها بمواعيد العمل المحددة خلال عطلة العيد، لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة للمستفيدين.

وأوضح أن الهيئة حرصت على إتاحة الفترات المسائية في بعض المواقع لمواكبة احتياجات المواطنين المتزايدة خلال فترة الإجازة، مشددًا على التزام المنظومة بضمان تقديم خدمة صحية آمنة ومنتظمة طوال أيام العيد.