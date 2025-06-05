جامعة القاهرة ترفع حالة الطوارئ بمستشفياتها خلال عيد الأضحي

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، رفع درجة الاستعدادات القصوى وحالة الطوارئ بجميع بمستشفيات الجامعة وأقسامها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وقبول مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري وإجراء التدخلات الطبية العاجلة في كافة التخصصات، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة.

ووجه رئيس الجامعة، بضرورة تواجد الأطقم الطبية وفرق التمريض على مدار الساعة، ووقف الإجازات والراحات للأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفيات، وزيادة أعداد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الجراحية، وتجهيز فرق احتياطية من مختلف التخصصات الطبية، وتوافر الأدوية بصيدليات الطوارئ والتجهيزات الطبية ومستلزمات الطوارئ، والتأكيد على حالة عمل الأجهزة الطبية، وذلك لاستقبال أية حالات مرضية فى أي وقت، وتقديم العلاج اللازم لها.

وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إلى تكليف إدارة مستشفيات قصر العيني -برئاسة.د.حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية- بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المُقدمة بمختلف الأقسام والوحدات خلال فترةإجازة العيد ، وعدم الزحام داخل أقسام المستشفيات حرصًا على سلامة المرضى.

ومن جانبه، أكد الدكتورحسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات،أنه تابع مع د.هانى العسلى نائب المدير التنفيذى للمستشفيات توفير المخزون الاستراتيجي من كافة الاحتياجات والمستلزمات،كما تابع مع الدكتور أحمد ماهر مدير مستشفى الطوارئ جاهزية المستشفى لاستقبال جميع الحالات التى تصل إليها والتعامل معها فورا،كما اطمأن على جاهزية مستشفيات ابو الريش،والنساء والتوليد، والحروق،وتوافر اطقمها الطبيةوالتمريض لاستقبال جميع الحالات.

وأكد د.حسام صلاح إتمام كافة الاستعدادات ببنك الدم وتوافر كميات كافية من أكياس الدم لمختلف الفصائل الدموية ومشتقاتها، واستعدادات مركز السموم، وتوافر الأمصال اللازمة لحالات التسمم الغذائى الطارئة، بالإضافة إلى عمل أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعاية المركزة، وغرف العمليات، والمعامل وأقسام الأشعة وإدارة المخازن على مدار الساعة، مشيرًا إلي الانتهاء من مراجعة صيانة جميع الأجهزة الطبية وغير الطبية، والمولدات الكهربائية، وتانكات الأكسجين، والتكييفات، وحالة المصاعد، وسلامة أجهزة الدفاع المدني وصلاحيتها للاستخدام، بالإضافة إلى التوجيه بضرورة تواجد مشرفي وأفراد الأمن على مدار اليوم، وسرعة ظالإبلاغ الفورى عن أي حالة طوارئ وتذليل العقبات امام استقبالها، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة علي الفور.