السلع والمجازر والبناء المخالف.. استعدادات الحكومة لعيد الأضحى

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن استعدادات الحكومة لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2025 .

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم الأربعاء: أنهينا استعداداتنا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، برفع حالة الطوارئ بكل الجهات الخدمية التي تتطلب وجود عنصر بشري بها؛ لاستمرار توفر خدماتها للمواطنين خلال أيام العيد، ووجهنا المحافظين بضخ كميات كبيرة من السلع بالأسواق، وتلبية احتياجات المواطنين منها، فضلًا عن متابعة استعدادية المجازر لاستقبال الأضاحي.

وأضاف مدبولي: كما شددنا على المحافظين بالتصدي لأي محاولة للبناء المخالف أو البناء على أراضي الدولة بكل حزم خلال فترة إجازة العيد، في إطار سيادة القانون، ومنع أي مخالفات جديدة.

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