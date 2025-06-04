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لو موظف قطاع خاص.. ضوابط الحصول على إجازة عيد الأضحى

12:42 م الأربعاء 04 يونيو 2025

القطاع الخاص

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كتب- عمرو صالح:

يستعرض "مصراوي" ضوابط حصول موظفين القطاع الخاص على إجازات العيد، وفقًا لقانون العمل الجديد.

ويأتي ذلك في وقت يتساءل فيه كثير من موظفي القطاع الخاص، حاليًّا؛ خصوصًا قبيل إجازة عيد الأضحى المبارك 2025، عن ضوابط الحصول على إجازة العيد وفقًا لقانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، والمنتظر دخوله حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

نصت المادة (129) من قانون العمل الجديد، على أنه يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل في أيام الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها وزير العمل، شاملةً عيد الأضحى، ولكن يتيح القانون لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل، مقابل مضاعفة الأجر أو يوم راحة بديل، بناء على طلب العامل.

وتنص المادة (130) على أن هناك حالات إجازات أخرى غير الأعياد؛ من بينها:

- إجازة أداء فريضة الحج أو زيارة القدس: شهر مدفوع الأجر لمَن أمضى 5 سنوات خدمة.

- الإجازة المرضية: وفقًا للتأمينات، وتصل في بعض الحالات إلى 12 شهرًا بأجور متفاوتة.

- إجازات الامتحانات والدراسة: إجازة دراسية مدفوعة عن أيام الامتحان؛ بشرط إخطار صاحب العمل قبلها.

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القطاع الخاص إجازة عيد الأضحى عيد الأضحى 2025
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