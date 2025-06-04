كتبت -داليا الظنيني:

أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن توسعات جديدة في صناعة مكونات السيارات داخل المنطقة الحرة بمدينة نصر.

ووصف هيبة المنطقة بأنها من أهم المناطق الصناعية القديمة في مصر، وتضم مصانع متميزة في الصناعات.

وخلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "TeN" من داخل المنطقة الحرة بمدينة نصر، أشار هيبة إلى أن المنطقة تستضيف شركة رائدة في صناعة الضفائر الكهربائية المستخدمة في صناعة السيارات.

وأكد أنها بدأت أعمالها عام 1997، وشهدت تطورات كبيرة لتضم الآن مصنعين داخل المنطقة الحرة، بالإضافة إلى مصانع أخرى خارجها، منها مصنع في بني سويف، مع وجود توسعات مرتقبة خلال الفترة المقبلة.

وشدد رئيس هيئة الاستثمار على أن الهيئة تتعامل مع كل مستثمر كشريك حقيقي، وتقدم له كافة التسهيلات المطلوبة لتنفيذ مشروعاته.

وتشمل هذه التسهيلات الدعم من مرحلة التأسيس حتى ما بعد التشغيل، بالإضافة إلى دعم خطط التوسع وتوفير فرص العمل، وتقديم برامج لتأهيل وتطوير العاملين ضمن استراتيجية مستدامة.

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