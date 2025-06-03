وزير النقل: مصر تتجه للتصنيع المحلي الكامل للأتوبيسات الكهربائية

كتبت – داليا الظنيني:

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، أن مصر لن تستورد أي أتوبيسات كهربائية من الخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى توفير وسائل نقل آمنة وبأسعار معقولة للمواطنين.

وشدد الوزير على أن الرئيس يسعى إلى إحداث تغيير شامل في شكل ونمط منظومة النقل في مصر.

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، أن هناك لجنة متخصصة تم تشكيلها لشراء 3000 أتوبيس كهربائي و3000 ميني باص كهربائي، في إطار خطة طموحة لتحويل جميع وسائل النقل في القاهرة الكبرى للعمل بالكهرباء.

وأشار إلى أن خطة الأتوبيسات الكهربائية ستُنفذ على مدار ثلاث سنوات، مؤكدًا أنها ستُحدث نقلة نوعية في منظومة النقل بمصر خلال فترة وجيزة. وأوضح أن جميع الأتوبيسات الكهربائية سيتم تصنيعها محليًا داخل شركات القطاع الخاص.

وكشف الفريق كامل الوزير عن تواصله مع عدد من رجال الأعمال المصريين لتشكيل تحالف مع كبرى الشركات العاملة في صناعة الأتوبيسات الكهربائية، بهدف إنتاج 1000 أتوبيس كهربائي و1000 ميني باص كهربائي سنويًا.

وأوضح أن الأتوبيسات القديمة التي خرجت من الخدمة سيتم نقلها إلى المحافظات الأقل كثافة سكانية، لضمان استغلالها بالشكل الأمثل.

وأضاف الوزير أن محطات الأتوبيس الترددي ستتضمن مسارات مخصصة لذوي الهمم، مشددًا على أن "مصر لا تنسى أبناءها وتراعي كافة احتياجاتهم".