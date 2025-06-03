وزير العمل: بدء اختبارات وظيفة "حداد مسلح" بمحطة الضبعة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن بدء إجراء اختبارات القبول للمتقدمين على وظيفة "حداد مسلح" للعمل ضمن مشروع محطة الضبعة النووية، بمحافظة مطروح، لصالح شركة كونسيرن تيتان-2.

وأوضح الوزير أن هذه الوظائف تأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل حقيقية للعمالة المصرية، خاصة في المشروعات القومية الكبرى.

موعد الاختبارات والمستندات المطلوبة

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن الاختبارات تُجرى يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 3 و4 يونيو 2025، مشيرة إلى أن على المتقدمين إحضار:

- البطاقة الشخصية

- شهادة قياس مستوى المهارة

مزايا الوظيفة: راتب 14 ألف جنيه وإقامة ووجبات

أضافت هبة أحمد أن الوظيفة توفر راتبًا شهريًا قدره 14,000 جنيه، بالإضافة إلى: ثلاث وجبات يومية وإقامة كاملة ووسائل انتقال من وإلى موقع المشروع ويومي عطلة أسبوعية: الجمعة والسبت.

وأكدت أن هذه الفرص تأتي ضمن جهود الوزارة للتوسع في تشغيل الكوادر الفنية المدربة، خاصة في المشروعات ذات الأولوية القومية، مثل محطة الضبعة النووية.