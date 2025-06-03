أرباح "كيما" تقفز بنسبة 693% خلال أول 9 أشهر من العام.. فما الأسباب؟

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، عن تحقيقها صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 811.6 مليون جنيه خلال 9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي مقارنة بـ 102.2 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، بزيادة بنحو 693%.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة اليوم للبورصة، سجلت الشركة مبيعات بقيمة 6.39 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر مقارنة بـ 4.61 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وبررت الشركة، زيادة صافي الربح إلى أن قائمة الدخل في 31-3-2025 (تحت المراجعة) تضمنت الآتي (زيادة قيمة إيرادات المبيعات بقيمة 1.77 مليار جنيه ، وزيادة تكلفة ايرادات النشاط بقيمة 732 مليون جنيه ، و زيادة مكاسب تقييم إستثمار عقارى بقيمة 126 مليون جنيه، بالإضافة إلى خسائر فروق العملة بنحو 511 مليون جنيه).

وتأسست شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) عام 1956. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية في 16 عام 1995م. يتمثل النشاط الأساسي الذي تأسست من أجله شركة الصناعات الكيماوية المصرية في تصنيع وتوزيع المواد الكيماوية المتنوعة مع التركيز على إنتاج سماد يوريا، الأمونيا، نترات الأمونيوم النقية مرتفعة الكثافة ومنخفضة الكثافة، سماد نترات الأمونيوم السائل والصلب، سبيكة الفيروسيلكون.