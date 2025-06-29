وزير الخارجية: نأمل إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال أسبوعين

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر تعمل على تجسيد الدولة الفلسطينية كسبيل وحيد لتحقيق الاستقرار، معرباً عن أمله في التوصل لاتفاق بشأن غزة خلال أسبوع أو اثنين.

خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON، قال الدكتور عبد العاطي إن "المجتمع الدولي يتحدث الآن بأغلبية كاسحة عن ضرورة حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية".

وشدد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على أن مصر تتحدث عن تجسيد الدولة الفلسطينية كي لا يكون لإسرائيل حق الفيتو على حل الدولتين.

وأوضح: "نحن نتحدث في مصر عن تجسيد الدولة الفلسطينية وليس حل الدولتين في الوقت الراهن، لأن حل الدولتين عندما نتحدث عنه في الوقت الراهن نعطي حق الفيتو لطرف يرفض حل الدولتين لأنه لا يوجد شريك الآن، فهناك حكومة قائمة في إسرائيل ترفض حل الدولتين".

وأكد على "ضرورة العمل المشترك والضغط من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية لأنها الضامن الوحيد لأمن واستقرار المنطقة".

أشار إلى أن "نحن أمام نظام دولي ليست به قواعد ولا معايير واحدة تطبق على جميع النزاعات القائمة"، لافتًا إلى أن "هناك ازدواجية فجة في معايير التعامل مع القضايا الدولية، وأن هناك دولة تضع نفسها فوق القانون الدولي والإنساني ولا يمكن القبول بذلك".