كتب - أحمد جمعة:

أصدرت اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بهيئة الدواء المصرية، في اجتماعها الأخير، عدة إجراءات تتعلق بتسجيل وتداول بعض المستحضرات الدوائية، في إطار حرصها على ضمان مأمونية وفعالية الأدوية المتداولة في السوق المصرية.

وأعلنت اللجنة رفضها استقبال مستحضرات جديدة تحتوي على التركيبة (Clarithromycin 500 mg + Tinidazole 500 mg + Omeprazole 20 mg) في شكلها الفموي، مشددة على ضرورة تعديل تركيز مادة "أوميبرازول" في المستحضرات المسجلة لتصبح 40 ملجم، التزاماً بقرارات اللجنة العلمية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد، ووفقاً للضوابط العلمية المستندة إلى الدراسات المحدثة.

كما قررت اللجنة بحسب محضر الاجتماع الذي اطلع عليه مصراوي، قصر استخدام جميع المستحضرات التي تحتوي على مادة "كربيتوسين" (Carbetocin) والمتداولة محلياً على المستشفيات فقط، وتمنح المستحضرات 3 أشهر من تاريخ اللجنة لتوفيق الأوضاع، وذلك بناءً على توصية لجنة التقييم العلمي للمستحضرات الطبية لأمراض النساء والتوليد.

وأوضحت الهيئة أن استخدام مادة "كربيتوسين" يجب أن يقتصر فقط على الحالات التي تعاني من النزيف بعد الولادة، والتي يتطلب علاجها من قبل متخصصين في المستشفيات تحت الرعاية الطبية.

والأدوية المحتوية على مادة "كربيتوسين" ترتبط بمستقبلات الأوكسيتوسين المتواجدة في العضلات الملساء للرحم، مما يؤدي إلى إنقباضها بكيفية تشبه إنقباضها خلال عملية الولادة بالإضافة إلى زيادة شدة وتواتر الإنقباضات، يساعد كذلك في عملية تقلص الرحم في فترة ما بعد الولادة.

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