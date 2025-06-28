نقابة المحامين تُعلن عن وظائف شاغرة لهذه الفئات

كتب- عمرو صالح:

أعلنت نقابة المحامين، عن فتح باب التعاقد مع عدد من الخبراء من أصحاب الكفاءة والتخصص، لشغل الوظائف التالية:

• مراجع حسابات.

• خبير متخصص في شؤون التأمين الصحي والعلاجي.

• خبير معتمد في إدارة المشروعات.

• خبير تأمينات.

ويُشترط أن يكون المتقدم من حديثي الخروج على المعاش من الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، مع تقديم ما يُثبت الخبرة في المجال المتقدم له.

تُقدَّم الطلبات مرفقة بشهادات الخبرة والمستندات الداعمة إلى الأمانة العامة بمقر النقابة الكائن بشارع رمسيس – القاهرة، وذلك في الفترة من 1 يوليو 2025 وحتى 15 يوليو 202.

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