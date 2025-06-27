ضوابط العمرة 2026.. شروط النقل البري والتعاقدات مع الوكلاء

كتب- محمد أبو بكر:

تضمنت ضوابط العمرة للموسم الجديد 2026-1447هـ، التشديد على الالتزام بشروط رحلات العمرة البرية، حيث نصت على ألا يقل موديل السيارة السياحية المنفذة للرحلة عن عام 2020، مع التأكد من صلاحيتها الفنية من قبل الإدارة العامة للنقل السياحي بوزارة السياحة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، إضافة إلى تطبيق الشروط الفنية الخاصة بالسائقين.

ونصت الضوابط على القواعد المنظمة للتعاقد مع الوكيل الملاحي السياحي وشركات الطيران، وتشمل ضرورة عدم التعامل مع أي وكيل سعودي سبق وثبتت مخالفته خلال المواسم الماضية، مع التشديد على الالتزام الكامل بالعقود الرسمية المعتمدة من السلطات السعودية والمصرية بما يضمن شفافية العلاقة التعاقدية ويحمي حقوق جميع الأطراف.

يذكر أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447هـ - 2026، وذلك عقب إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج لضمان تنظيم محكم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.

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