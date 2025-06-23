الصحة توضح أهمية تحليل كعب قدم حديثي الولادة للكشف عن الأمراض الوراثية

كتب- حسن مرسي:

أكدت الدكتورة نانيس عبد المحسن، مدير عام الإدارة العامة للحد من الأمراض الوراثية، على الأهمية القصوى للتحاليل المبكرة للأطفال حديثي الولادة، وعلى رأسها تحليل كعب القدم.

أوضحت عبد المحسن، خلال حوارها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن هذا التحليل، الذي يُجرى ما بين اليوم الثالث والسابع من عمر الطفل، ضروري للكشف عن 19 مرضًا وراثيًا خطيرًا قد تهدد مستقبل الطفل العقلي والجسدي إن لم يتم اكتشافها مبكرًا.

وأشارت إلى أن مصر أطلقت منذ عام 2021 مبادرة موسعة للكشف المبكر عن هذه الأمراض، وذلك بعد أن كان البرنامج القومي يقتصر على مرضين فقط، هما نقص هرمون الغدة الدرقية والفينيل كيتون يوريا.

وأضافت أنه في السابق كان يتم فحص نحو 2.5 مليون طفل فقط سنويًا، أما الآن فالمبادرة تشمل جميع الحضانات على مستوى الجمهورية، وتغطي فئة الأطفال من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا.

موعد التحليل وخطورة التأخير

وأوضحت الدكتورة نانيس عبد المحسن أن توقيت أخذ العينة أمر بالغ الأهمية، حيث لا يتم أخذ العينة قبل مرور 48 ساعة من الولادة، ويُفضل سحبها في الفترة من اليوم الثالث وحتى السابع، مشيرة إلى أن هذا هو التوقيت المثالي لرصد أي خلل في الهرمونات أو العمليات الحيوية.

وأشارت إلى أن التحليل يتم عبر وخز كعب قدم الطفل وسحب نقطة دم توضع على ورقة مخصصة، ثم تُرسل للمختبر لتحليلها.

وحذرت الدكتورة عبد المحسن من تجاهل أهمية هذا التحليل، مؤكدة على خطورة التأخير في التشخيص والعلاج.

وقالت: "الطفل الذي يعاني من نقص في هرمون الغدة الدرقية دون علاج، قد يتعرض لتأخر عقلي دائم. ومَن يُصاب بمرض الفينيل كيتون يوريا دون تشخيص مبكر، قد يُعاني من تلف في خلايا المخ لا يمكن علاجه لاحقًا".