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الرقابة النووية والإشعاعية تجتاز المراجعة الخارجية السنوية لشهادة الأيزو 9001

01:24 م الإثنين 23 يونيو 2025

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

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كتب- محمد صلاح:

اجتازت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بنجاح المراجعة الخارجية السنوية التي أجرتها الجهة المانحة (Bureau Veritas Egypt). هدفت المراجعة إلى تقييم والتأكد من فعالية وكفاءة نظام إدارة الجودة المتبع في الهيئة، ومدى توافقه مع بنود المواصفة العالمية للجودة (نظام إدارة الجودة الأيزو 9001:2015). يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، لا سيما ما يتعلق بإنشاء وتطبيق نظام إدارة متكامل يستند إلى التوافق مع المواصفات المصرية والعالمية للإدارة، وإصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقد أشاد المراجعون الخارجيون بمدى فعالية نظام إدارة الجودة في الهيئة، والتطور الملحوظ الذي شهده. شملت المراجعة نظام إدارة الجودة للعمليات الرئيسية والداعمة في بعض قطاعات وإدارات الهيئة. ورافق المراجعين خلال هذه العملية الدكتور شريف بكر، رئيس إدارة الجودة والتدقيق بالهيئة، وفريق عمل الإدارة المكون من الدكتورة هبة صقر والدكتور أحمد الضلع.

والجدير بالذكر أن الهيئة كانت قد حصلت على شهادة الأيزو (9001:2015) في عام 2023.

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Manal el Alem

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هيئة الرقابة النووية والإشعاعية شهادة الأيزو الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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