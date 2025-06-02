وزيرة التنمية المحلية: تحسين إجراءات تراخيص المحال العامة

كتب- محمد نصار:

نظمت وزارة التنمية المحلية، ورشة عمل مكثفة لمدة 3 أيام بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بمشاركة 900 من الكوادر المحلية من مختلف المحافظات، من بينهم مديري الإدارات الهندسية والتنظيم والمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات ومسؤولي ملف المحال العامة ومديري مراكز إصدار تراخيص المحال العامة وممثلين من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة سلامة الغذاء ومسؤولي منظومة التراخيص بوزارة التخطيط لمتابعة التحديثات الجديدة في المنظومة وشرح بعض الإجراءات والتسهيلات التي تم اتخاذها مؤخرًا والرد على أي استفسارات تواجه العاملين على المنظومة.

وبحسب بيان، شارك في انطلاق ورشة العمل الدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والمشرف على مركز سقارة، بحضور اللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والمستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزيرة التنمية المحلية وعضو اللجنة العليا والأمانة الفنية، والدكتور محمود برغوت رئيس الإدارة المركزية للتدريب بسقارة، والعميد محمد عبد العزيز المدير الإداري بسقارة، والدكتور أحمد فؤاد عضو اللجنة العليا والأمانة الفنية، والمهندس محمد عبد المنعم مدير الدعم الفني وإدارة الخدمات لمشروع المحليات بوزارة التخطيط، وعبد الحميد طنطاوي مدير وحدات جهاز المشروعات على مستوى الجمهورية، وسيد البدري مدير مكون تحسين الخدمات والموارد الذاتية.

من جانبها، أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة لتحسين إجراءات تراخيص المحال العامة في مختلف المحافظات والتيسير على المواطنين من أصحاب المحال لحصوله على الخدمة بشكل أفضل وأسرع في إطار التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والجهات المرتبطة بالمنظومة.

وأضافت منال عوض، أن هذه الورشة تأتي في إطار استكمال جهود اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لتبسيط الإجراءات الخاصة بتراخيص المحال التجارية والأنشطة المختلفة وتوحيدها على مستوى الجمهورية ودعم جهود التحول الرقمي وتسهيل الحصول على الخدمات، من خلال منظومة المحال العامة الإلكترونية، وتحقيق التكامل والربط بين إدارات التنظيم التابعة للإدارات الهندسية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها إلكترونيًا على منظومة التراخيص بما يساهم في سرعة تقديم الإفادات المطلوبة وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الورشة هدفت كذلك إلى رفع كفاءة العاملين بالإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار التراخيص وتسريع الردود التنظيمية على طلبات التراخيص وتمكين منظومة رقمية موحدة وتيسر الإجراءات وتقلل التكاليف على المواطن ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمار.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن فعاليات ورشة العمل تضمنت تدريبًا عمليًا على المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص المحال العامة، مع شرح تفصيلي للاشتراطات الفنية والتنظيمية الحديثة، وأفضل الممارسات لتقليص زمن الخدمة ومحاضرات تطبيقية وجلسات نقاش تفاعلي، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال المحلية وتحفيز الاستثمار، كما تناولت الجلسات الحوارية أهمية توحيد الإجراءات على مستوى الجمهورية، بما يتماشى مع توصيات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

ووجهت منال عوض، القيادات التنفيذية ومسؤولي ملف المحال العام بالمرور الميداني على أصحاب المحال لتشجيعهم على التقدم للمنظومة الجديدة للمحال العامة بمراكز التراخيص في المراكز التكنولوجية لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المقدمة بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للدولة.

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