فخري الفقي: موازنة 2025 بمصروفات 4.6 تريليون جنيه وعجز 1.5 تريليون

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2025 تبلغ إجمالي مصروفاتها 4.6 تريليون جنيه، في حين لا تتجاوز إيراداتها 3.1 تريليون جنيه.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم"، قال الفقي إن هذا يرفع حجم العجز الكلي إلى 1.5 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.3 تريليون جنيه في الموازنة الحالية، أي بزيادة قدرها 200 مليار جنيه.

وأوضح الفقي، أن العجز كنسبة من الناتج المحلي تراجع من 76% إلى 73%، وهو ما يُعد مؤشرًا على تحسن نسبي في كفاءة الأداء المالي.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الفائض الأولي المتوقع في موازنة العام المالي الجديد يصل إلى 807 مليارات جنيه، وهو ما سيتم توجيهه لتقليل العجز العام.

ولفت إلى أنه على صعيد النمو الاقتصادي، تتوقع الحكومة معدل نمو حقيقي يبلغ 4.5% في السنة المالية المقبلة، مقارنة بـ 3.8% خلال العام الجاري، مع استبعاد تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن الموازنة تتضمن زيادات في المرتبات والأجور بقيمة 104 مليارات جنيه، إلى جانب رفع دعم الخبز والسلع التموينية إلى 160 مليار جنيه، مقارنة بـ 134 مليارًا في العام الجاري، مما يعكس توجه الدولة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا.