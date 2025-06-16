تحرك برلماني بشأن تجاوزات تربوية صادمة بمدرسة فرنسية في الغردقة

كتب- محمد أبو بكر:

تقدم الدكتور أحمد حمدي محمد خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن ما وصفه بـ"واقعة تربوية وأخلاقية صادمة" داخل المدرسة الفرنسية بمدينة الغردقة، مؤكدًا أن ما حدث يُعد مساسًا مباشرًا بعقيدة وهوية الأطفال.

وأوضح النائب في بيانه أن تفاصيل الواقعة بدأت عندما عاد طفل يبلغ من العمر خمس سنوات إلى منزله، وأخبر والده بعبارة صادمة قالها له أحد المعلمين: "يلا نرسم ربنا"، وهو ما أثار استياء وقلق الأب ودفعه للاستفسار عن خلفيات ما جرى داخل الفصل.

وأكد "حمدي" أن هذه التصرفات تمثل انتهاكًا واضحًا للثوابت الدينية والمجتمعية، وتستلزم تحركًا فوريًا من الجهات المسؤولة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع داخل المؤسسات التعليمية، خاصة تلك التي تحتضن أطفالًا في سن التأسيس العقائدي والوجداني.

وطالب النائب الحكومة بفتح تحقيق عاجل وموسع في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية والتربوية المناسبة تجاه المدرسة والمعنيين بالأمر، حفاظًا على قيم المجتمع وهويته.

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