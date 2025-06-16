كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون التأمين الصحي الشامل الصادر عام 2018 والذي بدأ تطبيقه فعليًا في 2019، يُعد من أبرز التشريعات الصحية الصادرة في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن اللجنة تُقيّم حاليًا أثر تطبيق القانون على أرض الواقع، وستتجه لتعديل أي مواد تستدعي التعديل وفقًا لمتطلبات التنفيذ العملي.

وأضاف حاتم، خلال كلمته في مؤتمر "الاستثمار في الرعاية الصحية" الذي تنظمه شركة طيبة للاستشارات، أن مجلس النواب أقر أيضًا قانون المجلس الصحي المصري، وهو تشريع وصفه بـ"المحوري" للكوادر الصحية، إذ يتولى هذا المجلس إصدار شهادة "البورد المصري" كجهة تعليمية متخصصة، موضحًا أن العمل عليه بدأ منذ عام 2007.

وأشار رئيس لجنة الصحة إلى أن البرلمان أصدر كذلك قانون المسؤولية الطبية، الذي طالبت به المؤسسات الصحية منذ عام 2009، بهدف حماية الفريق الطبي من المساءلة غير المنضبطة، وضمان التوازن بين الحقوق والواجبات المهنية.

وتطرق حاتم إلى قانون التزام المرافق الصحية، واصفًا إياه بـ"الضروري لتحسين إدارة المنشآت الصحية"، في ظل ما اعتبره "ضعفًا في كفاءة الحكومة كمدير للمرافق الصحية"، مؤكدًا أن القانون يتيح للقطاع الخاص والأهلي تشغيل هذه المنشآت وفق ضوابط محددة.

وأوضح أن الآلية تتضمن تقديم الجهة المختصة طلبًا لمجلس الوزراء يتضمن تفاصيل المنشأة ونسب إشغال الأسرة والعاملين بها، ليقوم مجلس الوزراء بطرحها وفق الإجراءات القانونية، مع التحفظ على بعض الوحدات مثل مراكز الرعاية الأولية.

واختتم حاتم كلمته بالإشارة إلى أن مستشفى "هرمل" يُعد أول نموذج لتطبيق هذا القانون على أرض الواقع.