رئيس "الرقابة المالية": إصدار منصات صناديق الاستثمار العقاري خلال أيام

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه خلال أيام قليلة سيتم إصدار الصناديق العقارية، ومنصات الاستثمار لصناديق الاستثمار العقاري إلكترونيا، لإتاحة تسويق الوحدات العقارية بشكل أكبر.

وأضاف محمد فريد على هامش كلمته في مؤتمر أخبار اليوم العقاري، أن صناديق الاستثمار العقارية تتيح الاستثمار بمبالغ أقل أمام الشركات والأفراد.

وتابع، أن هناك معايير دولية سيتم تطبيقها تتعلق بقدرات العقار، في تحديد كيفية عرض الوحدات العقارية في عملية البيع، ما يسهم في توسيع دائرة تصدير العقار.