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لميس الحديدي: تصريحات نتنياهو عن "الحضارة والبربرية" مثيرة للجدل

11:41 م الأحد 15 يونيو 2025

لميس الحديدي

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كتبت -داليا الظنيني:

وصفت الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الثالث من الحرب الإيرانية الإسرائيلية بأنه الأعنف على الإطلاق، مشيرة إلى أن "كرة اللهب تتناوب بين تل أبيب وطهران ولا يبدو أن هناك نهاية قريبة."

وخلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أوضحت الحديدي أن الضربات الإيرانية تتوسع في العمق الإسرائيلي، بينما تستمر الضربات الإسرائيلية في استهداف المقار العسكرية والنووية والسيادية الإيرانية.

وأضافت أن الصواريخ الإيرانية وصلت إلى حيفا، حيث تقع أكبر مصفاة بترول وخطوط نقل، بالإضافة إلى الضربات على تل أبيب وبات يام، مما يشير إلى توسع في استهداف المدن الإسرائيلية.

وذكرت الحديدي، أن إسرائيل ترى أن وصول صواريخها إلى "مشهد" يعني أنها استهدفت كافة المدن الإيرانية وحدودها، وأصبحت الساحة مفتوحة.

ولفتت الحديدي إلى أن تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل حتى الثلاثين من يونيو الجاري يؤكد استمرار الحرب، بينما في إيران، تم فتح المدارس والمساجد كمراكز إيواء،وأكدت الحكومة توافر الغذاء والدواء والسلع الاستراتيجية.

وفي تعليقها على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، التي أكد فيها أن المعركة الراهنة تمثل صراعًا بين الحضارة والبربرية.

وتابعت الحديدي: "تصريح غريب مش عارفة إزاي؟ الحقيقة، طول عمر الحضارة في إيران والبربرية نهج وسمة إسرائيلية."

كما أشارت الحديدي إلى أن تصريحات نتنياهو حول تمكن طائرات أمريكية من اعتراض مسيرات كانت تتجه لإيران تؤكد بشكل صريح تورط الإدارة الأمريكية ومشاركتها الرئيسية وغير المباشرة في هذه الحرب.

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