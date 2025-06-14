هالة حاتم رئيساً للإذاعة التعليمية

كتب- عمرو صالح:

أصدر الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قراراً بتكليف الإعلامية هالة أحمد حاتم رئيساً للإذاعة التعليمية.

تخرجت هالة حاتم في قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، والتحقت للعمل بالإذاعة المصرية عقب تخرجها.

ثم ترقت في عملها كمقدم برامج حتى أصبحت عام ٢٠١٢ مذيع أول بالإدارة العامة للإذاعة التعليمية، بشبكة الإذاعات الإقليمية.

وعبر رحلتها الوظيفية قامت هالة حاتم بإعداد وتقديم العديد من البرامج ، كما قدمت تصوراً لتطوير الإذاعة التعليمية، واستعادة دورها المؤثر في الحقل التعليمي.

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