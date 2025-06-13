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متحدث الحكومة: خطط طارئة لتأمين الغاز.. ولا نية لتخفيف أحمال الكهرباء

11:16 م الجمعة 13 يونيو 2025

المستشار محمد الحمصاني

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كتب- حسن مرسي:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية وضعت خططًا طارئة شاملة لمواجهة الاضطرابات الجيوسياسية الناتجة عن العملية العسكرية الإسرائيلية على إيران، مع التركيز على تأمين إمدادات الغاز الطبيعي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن الحكومة تعاقدت مع ثلاث سفن لتوريد الغاز، حيث وصلت إحداها وتم ربطها بالموانئ المصرية، بينما يجري العمل على ربط السفينتين الأخريين لضمان استعادة المستويات الطبيعية للإمدادات.

وأوضح الحمصاني، أن تخفيف إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة يُعد إجراءً مؤقتًا ضمن خطة الطوارئ، مؤكدًا أن هذا التخفيف سينتهي فور اكتمال ربط السفينتين المتبقيتين بالشبكة القومية.

وأشار إلى أن توجيهات رئيس الوزراء ركزت على تسريع عملية ربط السفن لتلبية احتياجات جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع الكهرباء، لضمان استقرار الإمدادات.

وأكد الحمصاني، أن الحكومة تعمل على تجنب سيناريو تخفيف أحمال الكهرباء خلال فصل الصيف، قائلاً إن هذا السيناريو بعيد الاحتمال رغم التغيرات الإقليمية السريعة.

وقال إن نجاح الخطط الحالية يعتمد على احتواء التوترات الإقليمية بسرعة، مما سيمنع أي تدهور إضافي ويضمن استعادة إمدادات الغاز بشكل كامل.

وأضاف أن الحكومة ملتزمة بحماية المواطنين من أي تأثيرات سلبية، مشيرًا إلى أن الإجراءات الحالية كافية لتلبية الاحتياجات الوطنية دون الحاجة إلى تخفيف الأحمال.

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