بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" بالعبور الجديدة الأحد 22 يونيو

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم عدد 136 قطعة أرض سكنية ضمن مشروع "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج، بالمرحلة الثامنة التكميلية، والتي تقع ضمن منطقة الحي 39 "2600 فدان سابقًا" بمدينة العبور الجديدة.

ويكون ذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، وفق الجدول الزمني الذي حدده جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة.

وشدد وزير الإسكان، في بيان اليوم، على ضرورة تيسير إجراءات تسليم الأراضي للمواطنين المستفيدين، مع إحكام التنظيم الكامل لعملية التسليم، والعمل على تلافي أي ملاحظات سابقة، ومراجعة حالة المرافق العامة وخاصة "شبكات المياه والصرف الصحي" بالمواقع المستهدفة بالتسليم، لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين، وتيسير حصولهم على حقوقهم في التوقيتات المحددة.

من جانبه، أوضح الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن عملية التسليم ستتم على مدار عدة أيام متتالية وفقًا للجدول التالي:

الأحد 22/6/2025: تسليم قطع الأراضي من مسلسل 1 إلى مسلسل 6، القطعتين 2 – 16، بلوك 26005، والقطعة 10، بلوك 26006، والقطعة 18، بلوك 26027، والقطعة 8، بلوك 26028.

الإثنين 23/6/2025: القطعة 42، بلوك 26028، القطعة 7، بلوك 26029، القطعة 9، بلوك 26030، القطعة 3، بلوك 36033، القطعة 10، بلوك 26034.

الثلاثاء 24/6/2025: القطع 6 – 19 – 22، بلوك 26035، القطعة 34، بلوك 26036، القطعة 12، بلوك 26037.

الأربعاء 25/6/2025: القطعتان 27 – 31، بلوك 26037، القطعة 6، بلوك 26038، القطعة 7، بلوك 26039، القطعة 6، بلوك 26042.

الأحد 29/6/2025: القطعة 7، بلوك 26043، القطع 13 – 21 – 32، بلوك 26044، القطعة 3، بلوك 26046.

الإثنين 30/6/2025: القطعتان 14 – 27، بلوك 26046، القطعة 17، بلوك 26047، القطعتان 3 – 11، بلوك 26048.

الثلاثاء 1/7/2025: القطعة 17، بلوك 26049، القطعتان 2 – 25، بلوك 26050، القطعتان 7 – 8، بلوك 26051.

الأربعاء 2/7/2025: القطعة 9، بلوك 26051، القطع 2 – 5 – 15 – 17، بلوك 26052.

الأحد 6/7/2025: القطع 15 – 20 – 25 – 28 – 33، بلوك 26053.

الإثنين 7/7/2025: القطعة 34، بلوك 26053، القطع 1 – 4 – 5 – 6، بلوك 26054.

الثلاثاء 8/7/2025: القطع 7 – 8 – 9 – 10 – 11، بلوك 26054.

الأربعاء 9/7/2025: القطع 12 – 13 – 14 – 15 – 16، بلوك 26054.

الخميس 10/7/2025: القطع 17 – 18 – 19 – 20، بلوك 26054.

الأحد 13/7/2025: القطع 1 – 2 – 3 – 4 – 6، بلوك 26055.

الإثنين 14/7/2025: القطع 7 – 8 – 9، بلوك 26055، والقطعتان 1 – 2، بلوك 26056.

الثلاثاء 15/7/2025: القطع 3 – 4 – 5 – 6 – 7، بلوك 26056.

الأربعاء 16/7/2025: القطع 8 – 9 – 12 – 13 – 14، بلوك 26056.

الخميس 17/7/2025: القطعة 15، بلوك 26056، والقطع 26 – 29 – 43 – 48، بلوك 26057.

الأحد 20/7/2025: القطعة 50، بلوك 26057، والقطعتان 4 – 9، بلوك 26058، والقطعة 6، بلوك 26059، والقطعة 4، بلوك 26061.

الإثنين 21/7/2025: القطعة 13، بلوك 26061، والقطعتان 3 – 19، بلوك 26062، والقطعتان 14 – 15، بلوك 26063.

الثلاثاء 22/7/2025: القطعة 8، بلوك 26064، والقطعتان 6 – 19، بلوك 26065، والقطعة 2، بلوك 26066، والقطعة 1، بلوك 26067.

الأربعاء 23/7/2025: القطع 2 – 3 – 4 – 5 – 6، بلوك 26067.

الأحد 27/7/2025: القطع 7 – 8 – 9 – 11 – 12، بلوك 26067.

الإثنين 28/7/2025: القطع 13 – 16 – 17 – 18 – 19، بلوك 26067.

الثلاثاء 29/7/2025: القطع 21 – 22 – 23 – 24 – 25، بلوك 26067.

الأربعاء 30/7/2025: القطع 26 – 27 – 28 – 30 – 31، بلوك 26067.

الخميس 31/7/2025: القطع 32 – 34 – 35 – 36 – 37، بلوك 26067.

أيام الأحد 3/8/2025، والإثنين 4/8/2025، والثلاثاء 5/8/2025: مخصصة للمتخلفين عن الاستلام في المواعيد المقررة.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة أن الجهاز حريص على تنظيم عملية التسليم بدقة عالية بما يضمن سهولة حصول المواطنين على أراضيهم في الوقت المناسب، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير العملية، ودعا المواطنين إلى الالتزام بالمواعيد المعلنة والموضحة أعلاه، مع الاستعلام لدى الجهاز في حال وجود أي استفسار.

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