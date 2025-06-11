كتب - محمد عبدالناصر:

كشفت مصادر مطلعة لـ"مصراوي"، أنه تم إلقاء القبض على المدعو محمود محمود محمد هلالي (أمير هلالي) في الإمارات، وهو الآن تحت سيطرة مكتب النائب العام بالإمارات، حيث تم عمل ملف لتسليم المجرمين وحمل رقم 215.

انفراد "مصراوي" بقصة ضحايا "مستريح السيارات"

كان "مصراوي" انفردَ يوم الإثنين 5 مايو الماضي، بنشر التفاصيل الكاملة لقصة ضحايا "مستريح السيارات"؛ حيث كان محمود محمود محمد هلالي يتولى رئاسة لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، آنذاك، والرئيس التنفيذي لـ"Le Mans Group"، والذي اتُّهم بالنصب على المواطنين؛ حيث أقنعهم بقدرته على توفير السيارات التي يرغبون في شرائها من بلد المنشأ مباشرةً، ليتمكن من جمع ملايين الجنيهات والدولارات والعملات الأجنبية، التي قدَّر ضحاياه قيمتها بنحو 2 مليار جنيه مصري.

واقعة نصب تبدأ بحملة إعلانية

ويروي أحد الضحايا أن واقعة النصب تعود إلى سبتمبر 2024، حينما توجه إلى الشركة بعد ترشيحها له من قِبل أحد معارفه، عقب مشاهدته حملتها الإعلانية على "فيسبوك".

وسدَّد الضحية 56 ألف دولار مقابل استيراد سيارة كهربائية من الصين، وحصل على شيك ضمان بالمبلغ والعملة نفسها، على أن يتم استلام السيارة يوم 5 يناير 2025، وفقًا للعقد الموقَّع بين الطرفَين.

ادعاءات بأن المشكلة في الصين

وبدأت المماطلة في الموعد المحدد من قِبل صاحب الشركة، وعند سؤاله عن سبب التأخير، أخبره بوجود مشكلة في الصين، ويجري العمل على حلها.

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مطالبة الإمارات بتسليم المتهم

وطالب عددٌ من الضحايا، دولةَ الإمارات بتسليم المتهم إلى مصر؛ حيث قام بالنصب على عدد كبير من المصريين وليست حالة فردية.

ادعاءات بأن الأزمة في عراقيل استيرادية

ورد أمير هلالي، المعروف إعلاميًّا بـ"مستريح السيارات"، بعد نشر "مصراوي" القصة الكاملة عنه، من خلال القنوات الفضائية على الاتهامات الموجه ضده، في منتصف مايو الماضي، بأن الأزمة تعود إلى عراقيل استيرادية تعرض لها منذ أشهر، قائلًا: "نحن نتعرض لعراقيل استيرادية منذ مايو 2024؛ حصلنا على وعود من المسؤولين بأن هناك أعطالًا بسيطة ستُحل، ولكن الأمر لم يُحل، أثبتنا للناس أننا تعاقدنا على سياراتهم وأطلعناهم على عقودها وفيديوهات وصور لها في الخارج، أعتقد أن كلمة نصب لا تنطبق علينا إطلاقًا ولا على شركتي تمامًا".

اعتراف بأخذ أموال العملاء

وأجاب هلالي عن سؤال بشأن حصوله على أموال العملاء رغم علمه بتعطل القانون، معترفًا: "أنا فعلًا أخذت الفلوس من الناس؛ وكنت عارف أن القانون معطل، ولكن هل هناك قانون يتعطل 8 أشهر؟! أنا حصلت على وعود من المسؤولين بأن العطل بسيط وسيعود، أنا مش باعلَّق شماعتي على حاجة؛ لكن أنا لست الوحيد الذي يواجه هذه المشكلة، فقطاع السيارات بأكمله عنده نفس المشكلة، وهناك 5 آلاف سيارة في الجمارك حتى الآن".

حكم بالحبس والوضع على قوائم ترقب الوصول

كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أصدرت حكمًا بحبس أمير هلالي 3 سنوات وكفالة 1000 جنيه، لإصداره شيكًا دون رصيد بمبلغ 4.8 مليون جنيه، وتم وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول في القضية التي أقامها أحد الضحايا؛ وهو صالح عصام فخري برسوم.

وقضت محكمة جنح القاهرة، في حكمها الابتدائي الصادر برقم 925 لسنة 2025 جنح التجمع الخامس، بحبس هلالي غيابيًّا لمدة 3 سنوات وكفالة 500 ألف جنيه لوقف التنفيذ، في القضية التي أقامها أحد الضحايا، والذي سبق أن حصل على حكم سابق بسجن هلالي 3 سنوات وكفالة 200 ألف جنيه في عام 2024.

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