الإعلان عن وظائف قيادية بشركة "كهرباء الصعيد" -الشروط والتفاصيل

كتب – محمد صلاح:

أعلنت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس أحمد صدقي، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية.

وتشمل تلك الوظائف: وظيفة رئيس قطاعات الشئون التجارية بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، بعد خلو المنصب ببلوغ المحاسب أسامة عباس، رئيس القطاعات السابق، سن المعاش.

ووظيفة مدير عام الوحدة المالية بقطاع توزيع كهرباء قنا.

ووظيفة مدير عام الشئون التجارية – شمال الأقصر، التابعة لقطاع توزيع كهرباء الأقصر.

وبحسب ما ورد في الإعلان الرسمي، تُقدم الطلبات خلال أسبوع عمل واحد من تاريخ نشر الإعلان، ولن يُلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الموعد المحدد أو التي سبق تقديمها.

كما سيتم إخطار المتقدمين المستوفين لشروط شغل الوظائف المشار إليها بموعد المقابلة الشخصية المقررة لهم.