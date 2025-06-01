تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

الصحة: البعثة الطبية في الأراضي المقدسة متواجدة لتقديم الرعاية على مدار الساعة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحجاج يجب أن يلتزموا بعدم تناول الأدوية دون استشارة طبية.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن الالتزام بتعليمات السلطات الصحية السعودية خلال موسم الحج أمر ضروري لضمان سلامة الجميع.

حضرت احتفالية.. محامي نوال الدجوي يرد على تحدي الخصوم: "الدجوي في كامل قواها العقلية

وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالًا إلى المحامي محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي، إن "الخصوم تحدوا إظهار الدكتورة نوال الدجوي وحدها بلا ضغوط من خلال تسجيل صوتي أو مرئي للتأكد من قدراتها الذهنية على اتخاذ قرار، ما تعليقك؟".

خلال حواره ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، رد محمد إصلاح، قائلاً: "ظهور الدكتورة نوال الدجوي مرتبط ارتباطًا عضويًا بواقعة السرقة، السيدة كانت متواجدة بالنيابة وقدمت البلاغ وأدلت بأقوالها خلال 3 ساعات وكنت بصحبتها".

مشادة بين لميس الحديدي ومنار غانم بشأن أمطار الإسكندرية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت تحذيرات مسبقة من موجة الطقس السيء التي ضربت الإسكندرية قبل 72 ساعة.

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن التحذير نُشر على صفحة الأرصاد الرسمية وأُرسل للجهات المعنية، مؤكدة تأكيده قبل الحدث بـ24 ساعة.

محافظ الإسكندرية: العاصفة لم تكن متوقعة والخسائر "بسيطة" قياسًا بحجمها

قال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن "العاصفة التي ضربت المحافظة اليوم كانت غير متوقعة"، موضحًا أن "كميات الأمطار التي هطلت كانت أكبر من طاقة شبكات الصرف".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أن العاصفة أسفرت عن إصابة 7 مواطنين، خرج 6 منهم من المستشفيات فيما لا تزال هناك حالة واحدة "سائق تاكسي" في المستشفى".

التنمية المحلية: لا خسائر بشرية في الإسكندرية جراء الطقس السيئ

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن آخر تطورات الأوضاع في محافظة الإسكندرية وعدد من المحافظات المصرية، في ظل موجة الطقس السيئ التي ضربت بعض المناطق خلال الساعات الماضية.

وقال "قاسم"، خلال تصريحات تليفزيونية، إن محافظة الإسكندرية شهدت أمطارًا ثلجية ورياحًا شديدة منذ الساعة الثانية صباحًا، ما أدى إلى اتخاذ قرار بتأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية لمدة ساعة، لتبدأ في العاشرة صباحًا، مؤكدًا أن "الامتحانات تمت دون مشكلات تُذكر".

ليلة مفزعة.. لميس الحديدي تنتقد الأرصاد: عواصف الإسكندرية فاجأت المواطنين

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي بشدة أداء هيئة الأرصاد الجوية في توقعات طقس الإسكندرية، مؤكدة أن البيانات لم تكن كافية أو دقيقة في التنبؤ بالعواصف الرعدية والأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة ليلة أمس.

وأعربت الحديدي، خلال برنامجها "كلمة أخيرة" ،المذاع على قناة ON، عن استيائها قائلة: "الإسكندرية عاش أهلها ليلة عصيبة ومفزعة، بدأت في تمام الثانية والنصف بعد منتصف الليل، بعاصفة رعدية وأمطار غزيرة ربما لم تشهدها الإسكندرية طوال موسم الشتاء الماضي".