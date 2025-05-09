خبير تربوي يشيد بقرار "التعليم" بتفعيل برامج علاجية صيفية لطلاب المرحلة الابتدائية

كتب- أحمد الجندي:

أشاد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، بقرار وزارة التربية والتعليم إطلاق برامج علاجية صيفية لتلاميذ الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية، بهدف تعزيز مهارات القراءة والكتابة قبل انتقالهم إلى الصف الدراسي التالي، معتبرًا هذا القرار من أبرز الخطوات الإيجابية التي يجب الاستمرار في تنفيذها خلال السنوات المقبلة.

وأوضح "شوقي" أن هذه البرامج تركز على الأطفال في سن مبكرة، وهي الفترة المثالية لغرس مهارات القراءة والكتابة، حيث يكون الطفل أكثر قابلية واستعدادًا للتعلم، مما يسهل التدخل العلاجي ويزيد من فعاليته مقارنة بالتدخل في مراحل دراسية لاحقة، حيث قد يكون الطفل قد ترسخت لديه أنماط خاطئة يصعب تصحيحها لاحقًا.

وأكد الخبير التربوي على أن عدم إتقان الطفل لمهارات القراءة والكتابة في سنواته الأولى ينعكس سلبًا على تحصيله الدراسي في مختلف المواد، لأن جميع المقررات الدراسية تعتمد بشكل أساسي على هذه المهارات الأساسية، كما أن ضعف هذه المهارات قد يؤدي إلى عزوف الطفل عن الذهاب إلى المدرسة، وتكوين اتجاهات سلبية نحو التعليم.

وأشار شوقي إلى أن الأطفال الذين يعانون من صعوبات في القراءة والكتابة غالبًا ما يفقدون ثقتهم بأنفسهم ويشعرون بالنقص مقارنة بزملائهم، وقد يصبحون عرضة للسخرية والتنمر من الآخرين، ما يؤثر سلبًا على حالتهم النفسية والاجتماعية.

كما نبه إلى أن الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية والموبايل من قِبل الأطفال في هذه المرحلة العمرية يزيد من احتمالية تراجع مستوى مهاراتهم اللغوية، وهو ما يجعل من هذه البرامج العلاجية ضرورة ملحة لتدارك هذا التراجع مبكرًا.

وأضاف أن ضعف قدرة العديد من أولياء الأمور على تعليم أبنائهم مهارات القراءة والكتابة، خاصة في حالة وجود قصور لديهم، يعزز من أهمية تنفيذ هذه البرامج على أيدي متخصصين تربويين قادرين على التعامل مع الفروق الفردية بين التلاميذ.

وشدد الدكتور تامر شوقي على أهمية ألا تقتصر هذه البرامج على التلاميذ ذوي المستوى الضعيف، بل يجب أن تشمل أيضًا برامج إثرائية للطلاب الذين يتمتعون بمستوى جيد في القراءة والكتابة، بهدف تنمية قدراتهم ومهاراتهم بصورة أوسع.

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