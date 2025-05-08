أول تعليق من شيخ الأزهر على اختيار بابا جديد للفاتيكان
11:05 م الخميس 08 مايو 2025
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بخالص التهنئة إلى البابا ليو الرابع عشر؛ بمناسبة انتخابه بابا للكنيسة الكاثوليكية.
وقال شيخ الأزهر عبر صفحته على فيسبوك:"ونتطلع لاستكمال العمل مع قداسته لترسيخ الحوار بين الأديان، وتعزيز قيم الأخوَّة الإنسانيَّة؛ من أجل نشر السلام العالمي والتعايش المشترك، ومستقبل أفضل للبشرية".
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