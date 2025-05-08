"تضامن النواب" توافق على موازنة "القومي للمرأة" بقيمة 663 مليون جنيه

كتب- نشأت علي:

أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، موافقتها على مشروع الموازنة العامة للمجلس القومي للمرأة للعام المالي 2025/2026، والتي بلغت نحو 663 مليون و623 ألف جنيه.

وخلال الاجتماع، أشار النائب عبد الهادي القصبي إلى التطور الملحوظ في حجم موازنة المجلس، موضحًا أنها كانت تبلغ 34 مليون جنيه فقط في عام 2016، ما يعكس – بحسب قوله – حجم الدعم المتزايد من الدولة لملف تمكين المرأة، وإيمانها بالدور المحوري الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في هذا الإطار.

اقرأ أيضًا:

مصر تتجه لتأجيل زيادة أسعار الكهرباء إلى 2026- خاص

ارتفاع الحرارة ورياح بهذه المناطق.. حالة طقس الأيام المقبلة

السياحة: 15% زيادة في أسعار تشغيل النقل السياحي بالقاهرة الكبرى