وزيرة التنمية توجه بسرعة تشغيل 14 مجزرًا قبل عيد الأضحى

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى المحافظات.

حضر الاجتماع، الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، والدكتور زغلول أحمد خضر، مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر وعدد من قيادات الوزارة.

شهد الاجتماع، استعراض المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها ضمن مراحل المشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية بالمحافظات والتي يقوم بتنفيذها الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم الإشارة إلى خطة تسليم المجازر التي تم الانتهاء منها ونتائج المرور الميداني على تلك المجازر لمراجعة الاشتراطات والمواصفات الإنشائية والبيئية المتفق عليها قبل التسليم.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، عن استلام 7 مجازر حكومية تم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها بالكامل، وجار الانتهاء من إجراءات استلام 7 مجازر أخرى في عدد من المحافظات خلال الفترة الجارية، لسرعة تشغيلها قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه جار خلال الفترة الجارية طرح 3 مجازر على المستثمرين والقطاع الخاص.

كما وجهت منال عوض، بسرعة الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة باقي المجازر الحكومية المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لخطة التطوير.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، وتعزيز قدراتها لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة صحية وآمنة، ووفقًا لمعايير السلامة والصحة المهنية والمعايير البيئية .

وأشارت منال عوض، إلى سعي الوزارة بالتعاون مع المحافظات في طرح المجازر المطورة على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها بما يسهم في حسن استغلال وإدارة هذه الأصول بصورة جيدة، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع الحيوي وإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها.

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