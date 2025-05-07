مدبولي: منتدى لجذب الاستثمارات الأمريكية الكبرى نهاية مايو

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم عقد منتدى مصري - أمريكي بنهاية شهر مايو الجاري، لجذب الشركات الأمريكية العملاقة.

وأكد مدبولي أنه سيتم دعوة رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الأمريكية لتعريفهم بفرص الاستثمار المتاحة في مصر، في إطار سعي الحكومة لتعظيم الاقتصاد المصري ودعمه.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم توقيع عقد لإنشاء منطقة صناعية ولوجيستية متكاملة في شرق بورسعيد بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة موانئ أبوظبي، ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح مدبولي أن بعض التصريحات المغلوطة أثارت بلبلة حول منح كيانات أجنبية التحكم في الممر الملاحي لقناة السويس والموانئ التابعة له.

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