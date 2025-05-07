الحكومة: اعتماد مشروع المخازن الطبية القومية.. ولائحة لصندوق تحسين الخدمة بـ "الصحة النفسية"

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على اعتبار مشروع إنشاء المخازن الطبية اللوجستية المُجمعة للأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية من المشروعات القومية، بما يُمكن من استصدار تراخيص البناء اللازمة لتنفيذه في مختلف مراحله.

وبحسب بيان، يستهدف المشروع القومي تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، عبر إنشاء منظومة لوجستية متكاملة تتيح متابعة دقيقة وضبطًا محكمًا لتوزيع الأدوية والمستلزمات، بما يضمن التوزيع العادل والمتوازن في مختلف محافظات الجمهورية، ويساهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد الطبية في البلاد.

وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على اللائحة الخاصة بصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان، التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار تطوير منظومة الرعاية النفسية في مصر.

وتهدف اللائحة إلى تمكين الصندوق من تقديم مختلف خدمات الطب النفسي، ومنها العلاج الدوائي، وجلسات تنظيم إيقاع المخ، والعلاج التأهيلي بمختلف أشكاله للاضطرابات السلوكية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات النفسية للمواطنين عبر الهاتف والمنصة الإلكترونية، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالأمراض النفسية والإدمان.

كما تضمنت اللائحة تشكيل مجلس إدارة للصندوق يتولى تنفيذ السياسات العامة لوزارة الصحة والأمانة العامة للصحة النفسية، إلى جانب وضع البرامج والخطط التنفيذية لتنمية الموارد المالية للصندوق، وإعداد الموازنات والحسابات الختامية، وإبرام التعاقدات اللازمة لدعم أنشطة المستشفيات والمراكز التابعة.