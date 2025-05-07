ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء لـ500 ألف طن بالربع الأول من 2025

كتب- محمد صلاح:

سجَّل استهلاك محطات الكهرباء من المازوت خلال الربع الأول من ٢٠٢٥ نسبة ارتفاع بلغت ٦٠٪؜ عن الربع الأول من العام الماضي ٢٠٢٤.

وقال مصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن تراوح متوسط الاستهلاك اليومي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بين ٢٠ إلى ٢٣ ألف طن مازوت يوميًّا بإجمالي كميات بلغت مليونًا و٨٠٠ ألف طن مازوت، مقارنةً بمليون طن في الفترة المناظرة من العام الماضي بمتوسط تراوح بين ١٠ إلى ١١ ألف طن يوميًّا نتيجة لتوافر الغاز الطبيعي بكميات معقولة.

وأضاف المصدر أن الربع الأول من العام الجاري، شهد ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الاستهلاكات المتعلقة بالمازوت نتيجة انخفاض كميات الغاز الموردة لمحطات الكهرباء، وارتفاع كميات الوقود المكافئ الموردة يوميًّا للمحطات التي بلغت ١١٠ آلاف طن وقود مكافئ يوميًّا بإجمالي ٣٣٠ ألف طن وقود مكافئ خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥.

ونوه المصدر بأن العام الماضي سجلت الفترة المناظرة استهلاك كميات يومية تقدر بـ١٠٥ آلاف طن وقود مكافئ "غاز طبيعي ومازوت" خلال الربع الأول بإجمالي ٣١٥ ألف طن مكافئ؛ لاختلاف نسب المساهمة بين كميات الغاز والمازوت في المحطات، نظرًا لتقادم البعض منها، واستهلاكها كميات كبيرة من المازوت.

وأكد المصدر أنه يتم حاليًّا استهلاك ما بين ١١٥ و١٢٠ ألف طن وقود مكافئ "مازوت وغاز طبيعي" يوميًّا؛ بمعنى كل ما زاد الاعتماد على المازوت، نقصت كميات الغاز الطبيعي الموردة والمتوفرة .

وشدَّد المصدر على أن الفرق بين الربع الأول من العام الجاري والماضي سجل ارتفاع ٥٠٠ ألف طن مازوت؛ نتيجة خفض كميات الغاز الموردة لمحطات الكهرباء، علمًا بأن يختلف نمط الاستهلاك من وقت لآخر فمثلًا خلال أشهر الصيف (يوليو وأغسطس وسبتمبر)، تشهد ارتفاعًا كبيرًا في كميات الغاز والمازوت.

وﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺧﻄﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ 4 ﺁﻻﻑ ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ، ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 4 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ .