"الصحة" توقع بروتوكول تعاون مع "ميرك ليميتد" لتصميم برامج تدريبية للأطقم الطبية

كتب- أحمد جمعة:

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة وشركة "ميرك ليميتد مصر"، بشأن تصميم عدد من البرامج التدريبية المتخصصة في القطاع الصحي، وذلك خلال مراسم أقيمت بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقع البروتوكول عن وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، فيما وقعه عن الشركة الدكتور شريف السداوي، المدير العام والمدير التنفيذي لـ"ميرك ليميتد مصر".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يستهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية، وتعزيز الوعي لدى المواطنين بشأن مرض التصلب المتعدد وأمراض الغدة الدرقية، إلى جانب دعم برامج التدريب الطبي والإداري المستمر، وفقًا لأحدث الأساليب العلمية المتقدمة.

وأضاف أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف الاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية، ومواكبة التطورات الحديثة في نظم التدريب الطبي والمهني والإداري، بما ينعكس على تحسين كفاءة وفعالية وجودة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات والمنشآت الطبية.

وأشار عبدالغفار إلى أن البروتوكول يستهدف تقديم الدعم الفني في تصميم البرامج التدريبية المتخصصة في مجال أمراض الغدد الصماء والتصلب المتعدد، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية للأطباء في تخصصات الأورام.

وقد حضر مراسم التوقيع عدد من القيادات من الجانبين، من بينهم الدكتورة أميرة محمد، مدير عام الإدارة العامة لمراكز التدريب بوزارة الصحة، ومن جانب "ميرك ليميتد مصر" كل من الدكتور محمد إسماعيل، مدير شعبة أمراض القلب والغدد الصماء، والدكتورة ماريان فؤاد، مديرة الاتصالات والفعاليات، والدكتور فادي هاني، مدير إدارة التحول الرقمي، والدكتور أحمد محمود، مسؤول الوصول إلى الأسواق، والدكتور مايكل أبادير، المدير الطبي لأمراض الغدد الصماء، والدكتورة رنا عصام، المدير الطبي لأمراض المخ والأعصاب، والدكتورة مارينا رفعت، السكرتير التنفيذي للمدير العام، والدكتورة مونيكا ماهر، مديرة إدارة التسويق لقطاع الغدد الصماء.