بَلِّغ رؤساءك أننا مستاؤون.. علي جمعة يلوم ممثل الأزهر لرفضه "تنظيم إصدار الفتوى"

كتب- نشأت علي:

وجَّه الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، لومًا إلى ممثل الأزهر الشريف، حول إعلان الأزهر موقفه الرافض لمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام، قبل انتهاء اللجنة من مناقشته.

وقال جمعة، خلال اجتماع اللجنة الدينية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون، موجهًا حديثه إلى ممثل الأزهر: "كان يجب الانتظار لحين الانتهاء من المناقشات؛ ما حدث لا يليق، وقد خالف الأعراف البرلمانية، واللجنة مستاءة مما جرى، وعليك أن تبلغ رؤساءك في الأزهر بذلك رسميًّا".

يأتي ذلك في الوقت الذي انتقد فيه الكاتب الصحفي حمدي رزق، الذي شارك في الاجتماع، مناقشة قانون تنظيم الفتوى في عدم وجود ممثلين عن دار الإفتاء، وهو ما عقب عليه المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن اللجنة تستمع إلى كل الآراء، وتنتظر توصيات دار الإفتاء وكل الجهات المعنية حتى آخر لحظة قبل الانتهاء من إعداد التقرير النهائي.

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