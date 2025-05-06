وزير السياحة والآثار يقيم مأدبة عشاء بالمتحف المصري الكبير

كتب- محمد أبو بكر:

أقام شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مساء أمس، مأدبة عشاء رسمية بالمتحف المصري الكبير، تكريمًا لوزراء السياحة ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، والذي تستضيفه مصر حاليًا في إطار رئاستها للمنظمة للفترة من مايو 2024 وحتى ديسمبر 2025.

وفي كلمته خلال الفعالية، رحّب الوزير بضيوف مصر، معربًا عن سعادته باستضافتهم داخل واحد من أهم المعالم الثقافية والأثرية في العالم، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير يمثل مشروعًا حضاريًا ضخمًا يعكس عمق التاريخ المصري، ويُعد إضافة متميزة للمشهد السياحي والثقافي عالميًا.

وأكد الوزير، أن السياحة تمثل ركيزة رئيسية للتنمية الاقتصادية المستدامة، مشددًا على أهمية تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في منظمة D-8 لتطوير نماذج جديدة للسياحة ترتكز على التراث الثقافي المشترك والتنوع الحضاري الغني بين الدول الإسلامية.

كما دعا إلى تعزيز التكامل السياحي من خلال إطلاق مبادرات مشتركة، وتسهيل تنقل السائحين، وتطوير البنية التحتية، مع التركيز على السياحة الذكية والمستدامة، مؤكدًا أن السياحة تمثل أداة فعالة لتعزيز التفاهم والتقارب بين الشعوب.

ويُذكر أن مصر قد استضافت في ديسمبر الماضي القمة الحادية عشرة لمنظمة D-8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي افتتحها فخامة رئيس الجمهورية، وتسلّمت خلالها مصر الرئاسة الدورية للمنظمة.

وعلى هامش الاجتماع الوزاري، شهد اليوم أيضًا انعقاد الاجتماع الخامس لكبار المسؤولين الحكوميين في الدول الأعضاء، برئاسة نائب وزير السياحة والآثار، تمهيدًا لاجتماع الوزراء الرسمي المقرر عقده غدًا.

وتضم منظمة D-8 في عضويتها تسع دول: مصر، أذربيجان، باكستان، تركيا، بنجلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، ونيجيريا، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، مع التركيز على مجالات استراتيجية من بينها السياحة، والاستثمار، والطاقة، والزراعة، والتعليم.

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