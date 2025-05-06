دخول مجاني للمتاحف وزيادة المكافآت.. قرارات جديدة للمجلس الأعلى للآثار

كتب- محمد نصار:

ترأس شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، والذي عُقد بمقر الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استُهل الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم تم عرض الموقف المالي للمجلس الأعلى للآثار عن الفترة من يوليو 2024 وحتى مارس 2025، والتي شهدت نموًا بنسبة 19% في أعداد الزائرين للمتاحف والمواقع الأثرية مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق.

وتناول الاجتماع مناقشة خطط تطوير الخدمات السياحية المقدمة للزائرين في 15 موقعًا أثريًا على مستوى الجمهورية، بهدف تحسين التجربة الثقافية والسياحية المقدمة للمصريين والسياح على حد سواء.

وقد وجه الوزير، بدراسة كل موقع أثري على حدة لتحديد احتياجاته بدقة، وتوفير الخدمات السياحية المناسبة له دون المساس بطبيعة الأثر أو هيبته.

وتشمل أعمال التطوير توفير لوحات إرشادية وتفسيرية، خرائط للمواقع، تحديث مراكز الزوار، إنشاء دورات مياه مناسبة، مظلات ومقاعد للراحة، وسلات قمامة مخصصة لإعادة التدوير، إضافة إلى إعداد كتيبات تعريفية باللغة العربية والإنجليزية.

كما سيتم تأهيل المواقع الأثرية لتكون مهيأة لذوي الهمم من خلال مسارات مخصصة وخدمات داعمة.

وأكد الوزير أن تحسين تجربة الزائر يعد أولوية للوزارة، لما له من أثر مباشر على تعزيز حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس، على السماح بدخول المتاحف الأثرية مجانًا للمصريين من جميع الفئات العمرية يوم 18 مايو الجاري، احتفالًا باليوم العالمي للمتاحف، باستثناء المتحف المصري بالتحرير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، والمتحف المصري الكبير.

كما تمت الموافقة على توصيات لجنة التفاوض والتقييم بخصوص عروض تشغيل وتقديم الخدمات في المواقع الأثرية والمتاحف، مع التأكيد على اتباع الإجراءات القانونية والقواعد المعمول بها.

وفي خطوة لدعم العاملين، أقر المجلس من حيث المبدأ زيادة قيمة المكافأة الاستثنائية المخصصة لهم عند بلوغ السن القانونية، على أن يتم مناقشة وإقرار الضوابط المنظمة لذلك في الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة.

وشمل الاجتماع أيضًا اعتماد عدد من قرارات اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، من بينها تسجيل ثلاث لوحات رخامية بمسجد مصطفى سرمد البيه بمنيا القمح ضمن سجلات المنطقة الأثرية، بالإضافة إلى اعتماد قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية الخاصة بأعمال البعثات الأثرية وتسجيل القطع الأثرية الناتجة عن الحفائر.

اقرأ أيضًا:

فسخ تلقائي للعقود.. ما سيناريوهات تأخر صدور قانون الإيجار القديم؟

الإيجار القديم.. الحكومة: 4 ملايين ساكن و7% إجمالي الوحدات

منحة عيد الأضحى من الحكومة.. مصدر يكشف الموعد وقيمة الزيادة