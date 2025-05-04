بعد تصريحات مدبولي.. برلماني يوضح حقيقة وقف التصالح في مخالفات البناء

كتبت- داليا الظنيني:

أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء، لا يزال ساريًا ويمتد حتى شهر نوفمبر المقبل، نافيًا ما تردد بشأن وقف تقديم طلبات التصالح عقب تصريحات رئيس الوزراء.

وأوضح البرلماني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن تصريحات رئيس الوزراء اليوم كانت تستهدف التأكيد على عدم السماح بالتصالح في أي مخالفات بناء جديدة، خاصة التعديات التي تتم على الأراضي الزراعية.

وشدد عضو مجلس النواب على أنه لا صحة إطلاقًا لما تم تداوله بشأن وقف استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء القائمة والتي يجيزها القانون الحالي. أشار إلى أن القانون يمنح رئيس الوزراء الحق في مد فترة التصالح لمدة تصل إلى عام ونصف.

وأكد النائب إيهاب منصور أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي تحمل رسالة واضحة وحازمة مفادها أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات بناء جديدة، وخاصة تلك التي تمثل اعتداءً على الرقعة الزراعية، وأن التركيز الحالي ينصب على تطبيق القانون على المخالفات الجديدة وليس إيقاف العمل بقانون التصالح الحالي للمخالفات القائمة.

وطمأن النائب المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء القائمة بأن المدة القانونية لا تزال سارية، وأن ما صدر من رئيس الوزراء يتعلق بالمخالفات الجديدة والتأكيد على عدم التهاون معها.