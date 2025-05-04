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وزير الصحة ينعي أحد موظفي الوزارة توفي أثناء توجهه للعمل

06:23 م الأحد 04 مايو 2025

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة

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كتب - أحمد جمعة:

نعى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، سعيد أحمد سعيد علي، أحد موظفي وزارة الصحة والسكان -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان الفقيد، قد توفي، صباح اليوم الأحد، خلال توجهه إلى مقر عملة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

سعيد أحمد سعيد علي

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الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وفاة أحد موظفي وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان
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