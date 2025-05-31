وزير الصحة يتفقد عددًا من المنشآت بالبحيرة ومطروح

كتب- أحمد جمعة:



توجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، إلى محافظتي البحيرة ومطروح، لتفقد منشآت صحية.



يأتي ذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية بجميع محافظات الجمهورية، وحرصًا على متابعة سير العمل، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



ومن المقرر أن تتضمن جولة الدكتور خالد عبد الغفار، تفقد عدد من المستشفيات التابعة لمختلف قطاعات الوزارة، بالإضافة إلى، نقاط الإسعاف.



يرافق نائب رئيس الوزراء، خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.



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