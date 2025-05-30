وزير الطيران: مصر تمثل صوت القارة الإفريقية داخل منظمة الطيران المدني

كتب- محمد أبو بكر:

عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من قيادات المنظمات الإفريقية والدولية المعنية بصناعة الطيران، في إطار مشاركته بفعاليات "أسبوع أفريقيا للطيران 2025" (AFI Aviation Week) المُقام في زيمبابوي.

وشهدت اللقاءات مباحثات مع فلوران سيرج دزوتا، رئيس المنظمة الإفريقية للطيران المدني (AFCAC)، والسيدة أديفونكي أدييمي، الأمين العام للمنظمة، بحضور الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني، والسفيرة سلوى الموافي، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى زيمبابوي.

دعم الترشح لمجلس الإيكاو

ناقش الجانبان خلال الاجتماعات دعم ترشيح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) في دورته المقبلة، والمقرر انتخاب أعضائه خلال اجتماعات الجمعية العامة الثانية والأربعين للمنظمة في سبتمبر القادم.

كما تم استعراض آخر مستجدات السوق الإفريقية المشتركة للنقل الجوي، ومبادرة السماوات المفتوحة بين الدول الإفريقية، في إطار جهود تعزيز التكامل الإقليمي وتسهيل حركة الركاب والبضائع داخل القارة.

تعزيز الشراكات الإقليمية

تناولت اللقاءات أيضًا سبل تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة الإفريقية للطيران المدني، إلى جانب مناقشة آليات تطوير الشراكة الاستراتيجية في هذا القطاع الحيوي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى التنسيق الإقليمي والدولي في مجال الطيران.

وفي كلمته خلال اللقاء، أكد الدكتور سامح الحفني أن مصر تمثل صوت القارة الإفريقية داخل منظمة الطيران المدني الدولي، وتسعى إلى ترسيخ شراكة إفريقية فعالة تدعم التنمية المستدامة وتحقق التكامل في قطاع النقل الجوي.

وشدد وزير الطيران على التزام الدولة المصرية بدعم التمثيل الإفريقي داخل المحافل الدولية، وعلى رأسها مجلس الإيكاو، مشيرًا إلى أن ترشيح مصر يستند إلى سجل من الإنجازات في مجالات السلامة والملاحة الجوية وتطوير البنية التحتية، فضلاً عن إسهاماتها المؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أعرب فلوران سيرج دزوتا عن دعم المنظمة بالكامل لترشح مصر لعضوية مجلس الإيكاو، مشددًا على أهمية تعزيز التضامن والتكامل بين دول القارة لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات المشتركة.

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