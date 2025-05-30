"مصر العليا للكهرباء" تكشف عن موازنتها للعام المالي 2025/2026

مصر العليا للكهرباء تكشف عن موازنتها للعام المالي

كتب- محمد صلاح:

ترأس المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر اجتماع أعمال مناقشة الجمعية العامة العادية لمناقشة موازنة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء عن العام المالي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

واستعرض المهندس أحمد صدقي رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء خطة الشركة الاستثمارية والموازنة التخطيطية للشركة خلال العام ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

قدمت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ملامح موازنتها التخطيطية للعام المالي 2025/2026، والتي تمثل في جوهرها مجموعة من المستهدفات الاستراتيجية الطموحة التي تسعى الشركة لتحقيقها. تعكس هذه المستهدفات التزام الشركة الراسخ بتحقيق "الريادة والتميز عالمياً لطاقة كهربائية مستدامة" وتقديم أفضل الخدمات لمواطني المحافظات الجنوبية بصعيد مصر، تماشياً مع رؤية الدولة المصرية وتوجيهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر.

مستهدفات واعدة تعكس جهوداً دؤوبة في كافة المجالات:

توضح الموازنة التخطيطية للشركة خريطة طريق واضحة لتحقيق نقلة نوعية في الأداء، ومن أبرز المستهدفات التي تسعى الشركة لتحقيقها:

- ضخ استثمارات لتطوير البنية التحتية: تستهدف الشركة تخصيص 677 مليون جنيه لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية من خلال تنفيذ خطة استثمارية لتوسعات وإحلال وتجديد، وتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، وتطبيق مشروع العدادات الذكية، بهدف ضمان استمرارية التغذية الكهربائية بأعلى معايير الجودة.

- خفض الفقد: تستهدف الشركة الوصول بنسبة الفقد إلى 16.680%، وهو مستهدف يعكس تكثيف الجهود لتحسين الفقد الفني وغير الفني، من خلال تحديث الشبكات وتركيب العدادات الكودية وتفعيل آليات الرقابة للحد من السرقات.

- الارتقاء بخدمة العملاء وتطوير المنشآت: تستهدف الشركة استكمال تطوير 51 مركز خدمة عملاء وتطبيق الهوية البصرية الموحدة. كما تتضمن المستهدفات تطوير شبكات نظم المعلومات في قطاعي قنا والأقصر وتحديثها في 49 هندسة تابعة للشركة.

- تعزيز التحول الرقمي وتحديث البرامج: تشمل المستهدفات استكمال تطوير جميع البرامج القائمة بالشركة وربطها، وتطبيق منظومة العدادات الذكية، واستكمال تنفيذ برنامج كبار المشتركين وبرنامج حساب السرقات والمخالفات الموحد.

- تنمية الموارد البشرية كهدف استراتيجي: تؤمن الشركة بأن العنصر البشري هو أساس النجاح، لذا تستهدف تدريب 1550 عاملاً خلال العام المالي الجديد في مختلف المجالات التخصصية والإدارية، مع إعادة هيكلة العمالة وتأهيل الكوادر الشابة لتولي المناصب القيادية.

- نشر الوعي وترشيد استهلاك الطاقة: من بين المستهدفات الهامة عقد ندوات توعية بأهمية الترشيد واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة بالمدارس والجامعات والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى التوسع في دراسات تحسين كفاءة الطاقة لدى كبار المشتركين والتنسيق مع الجهات الحكومية لترشيد استهلاكها.

مواجهة التحديات بمستهدفات واضحة:

وضعت الشركة مستهدفات لتنويع مصادر الإيرادات، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الذاتية كالورش الإنتاجية، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لتحقيق أهداف تسهيل أعمال القراءة والتحصيل.

التزام بدعم التنمية في صعيد مصر من خلال تحقيق المستهدفات:

تؤكد هذه الموازنة، بمستهدفاتها الشاملة، على الدور المحوري لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والمساهمة بخطط التنمية المستدامة في صعيد مصر من مشروعات قومية صناعية وزراعية. وذلك من خلال السعي الحثيث لتحقيق أهدافها في توفير طاقة كهربائية موثوقة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكد المهندس/ أحمد صدقي عبدالله "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب" لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أن هذه الموازنة بمثابة تعهد بالعمل الجاد لتحقيق كافة المستهدفات التي تدعم رؤية الدولة المصرية.