الوزير: البنية التحتية هي "شرايين الحياة" وننفذ تكليفات رئاسية لتعزيز قدرات الدولة الاقتصادية

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ خطة طموحة لتطوير البنية التحتية باعتبارها "شرايين الحياة" التي تقوم عليها كافة قطاعات الدولة، من صناعة وزراعة وصحة وتعليم.

وأوضح "الوزير"، في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن مشروعات تطوير الموانئ والمطارات والطرق الجديدة تسير بوتيرة متسارعة، لافتًا إلى أن الانتهاء من مشروع القطار السريع ومجموعة الموانئ البحرية والجافة و7 مناطق لوجستية سيكون له أثر بالغ في تمكين الدولة من بناء اقتصاد قوي يربط بين الشرق والغرب ويعزز حركة البضائع والعمال بسلاسة وكفاءة.

وتابع "عملنا طرق خرسانية حديثة فصلنا فيها الشاحنات الثقيلة عن السيارات الملاكي، مما ساعد في تقليل الحوادث وتأمين الطرق، كما أنشأنا الكباري لتسهيل الحركة".

وفي إطار تكليفات جديدة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كشف الوزير عن إعداد دراسة لإنشاء رصيف بحري بطول 500 متر وعمق 22 مترًا، في المنطقة المقابلة مباشرةً لمجمع السويس للصلب، بهدف استقبال السفن العملاقة وتوفير بنية استيعابية ضخمة تخدم الصادرات والواردات.