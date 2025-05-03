خطوة تاريخية.. إشادة برلمانية بتوقيع السيسي على قانون العمل الجديد

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس النواب، إن توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون العمل الجديد، بمناسبة احتفالية عيد العمال، يعد خطوة مهمة وتاريخية، حرصًا منه على التزام الدولة بدعم حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل في ظل الجمهورية الجديدة.

وأكدت خطاب، خلال تصريحات لها اليوم السبت، أن القانون يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء منظومة عمل متطورة، تقوم على التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وترسخ مبادئ العدالة والحماية الاجتماعية، خصوصًا للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم العمالة غير المنتظمة والمرأة العاملة.

وأضافت خطاب أن صدور القانون يمثل تتويجًا لجهود تشريعية وحوار مجتمعي مثمر، ويُعد خطوة أساسية نحو تحسين مناخ العمل، ومواءمته مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، بما يدعم الاستقرار الوظيفي ويرفع من كفاءة سوق العمل المصري.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أهمية المتابعة الدقيقة لتطبيق القانون، والعمل على استكمال المنظومة من خلال مشروعات قوانين داعمة؛ وعلى رأسها قانون العمالة المنزلية، بما يعزز مسيرة التنمية ويصون كرامة الإنسان المصري.

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