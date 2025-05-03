وزير الري يوجه بتطهير الترع وصيانة المنشآت والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات

كتب- عمرو صالح:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة حالة المنظومة المائية على مستوى الجمهورية، واستعراض أعمال تطهيرات الترع، والاستعدادات الجارية لفترة أقصى الاحتياجات المائية.

وخلال الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على ضرورة استمرار تنفيذ أعمال تطهيرات الترع، وصيانة المنشآت المائية خاصة البوابات، إلى جانب صيانة محطات الرفع، وإزالة التعديات على جسور ومنافع الري، لضمان كفاءة منظومة نقل وتوزيع المياه.

ووجه الوزير بمتابعة التزام كل إدارة عامة للري بالحصص المائية المقررة لها، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحسين إدارة وتوزيع المياه داخل زمام كل إدارة. وشمل ذلك تنفيذ تطهيرات الترع والمصارف، ومتابعة تطهير المساقي الخصوصية من قبل المنتفعين، وصيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت النهايات، إضافة إلى تطبيق نظام المناوبات بما يضمن عدالة توزيع المياه ووصولها لكافة المنتفعين.

كما كلّف الدكتور سويلم الإدارة المركزية لشؤون المياه بمتابعة المناسيب والتصرفات في الشبكة المائية الرئيسية، وخلف القناطر الفاصلة بين إدارات الري، والتنسيق المستمر مع هذه الإدارات لتوفير التصرفات المائية المقررة في المواعيد المحددة، ومداومة المرور الميداني للتأكد من تطبيق المناوبات المائية بالشكل الأمثل.

وفي السياق ذاته، وجه وزير الموارد المائية والري بمواصلة التنسيق مع وزارة الإسكان لضمان تحقيق المناسيب والتصرفات المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب في نهر النيل والترع الرئيسية، مع إلزام إدارات الري بإعداد موازنات مائية دقيقة لتلبية احتياجات محطات الشرب في نطاق كل إدارة.

يأتي ذلك في إطار استعدادات الوزارة لضمان إدارة كفء ومستدامة للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات، بما يحقق توازنًا بين الاستخدامات ويحافظ على حقوق المنتفعين وكفاءة الشبكة المائية.

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